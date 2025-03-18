森永乳業が、濃厚でコクのあるれん乳の味わいが楽しめる「森永 れん乳」シリーズから新商品「森永れん乳氷 塩キャラメル」を、2025年3月31日（月）より全国で新発売することを発表した。また、同日より「森永れん乳氷」と「森永れん乳アイス メロンソーダフロート」もリニューアル発売される。近年、かき氷専門店の人気が高まり、スイーツ感を引き立てた多様なメニューが注目を集めている。特に、塩キャラメルの味わいは家庭でも楽