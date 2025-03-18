昨年スタートしたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）。リーグステージとラウンド16を経て、東西それぞれ4チームが勝ち残り、2024-25シーズンのアジア8強が出揃った。3月17日にはサウジアラビアのジッダで集中されるファイナルの組み合わせ抽選会が行われている。結果は以下の通り。■4月25日（金）アル・ヒラル（サウジアラビア） vs 光州FC（韓国）■4月26日（土）アル・アハリ（サウジアラビア） vs ブリーラム・ユナイテ