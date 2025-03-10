¡¡¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä

´éÌÌ¹üÀÞ¤«¤éÉüµ¢¤Î¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¥º¥Ü¥Ã¡¢¥À¥À¥À¥À¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç´éÌÌ¹üÀÞµÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿
  • Â¦¹Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¥º¥Ü¥Ã¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ
  • ¡Ö¥À¥À¥À¥À¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤ë¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬ÎÞ¡ÄK2¤Ç³êÍî¡¦ÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¢¤Õ¤ì¡ÖÁÓ¼º´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡×7Ç¯¤Ö¤ê³¤³°ÅÐ»³ 2025Ç¯3·î9Æü 21»þ8Ê¬
  • ¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó
    ¥É¥é¥ó¥¯ÎëÌÚÂó¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç­à°Ç¥Ð¥¤¥È­á°ú¤­Î±¤áÀ®¸ù¡¡Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡× 2025Ç¯3·î9Æü 18»þ2Ê¬
  • Íî¸ì²È¡¦¿¹Çµ°¤µ×ÂÀ¤µ¤ó¡Ê¾åÊýÍî¸ì¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
    ¡Ö¤³¤ì»£¤Ã¤¿¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤«¡Ä¡×»ö¸Î»à¤ÎÍî¸ì²È¡¦¿¹Çµ°¤µ×ÂÀ¤µ¤ó¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÈÂçÌò¡É ÎÞ¤òÍ¶¤¦ 2025Ç¯3·î9Æü 18»þ9Ê¬
  • ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡¢°ì»þµÙÍÜ¡¡¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡×µÈËÜ¶½¶È¤¬È¯É½¡ÚÁ´Ê¸¡Û 2025Ç¯3·î10Æü 10»þ3Ê¬
  • ¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹
    ¥¿¥¤¥¿¥ó¡¦ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡¢É×¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¤ÎÎ¥º§¤ò¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¡©¡× 2025Ç¯3·î10Æü 6»þ56Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¥¤¥â¥È ¥¤¥Ã¥ÆQ¤ÇÃæÅç¤µ¤ó»×¤¤ÎÞ
    2. 2. °Ç¥Ð¥¤¥È°ú¤­Î±¤á¤¿ ÎëÌÚÂó¹ðÇò
    3. 3. »£±Æ¸å¤Ë»àµî ¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¤ËÎÞ
    4. 4. ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬°ì»þµÙÍÜ¤Ø µÈËÜÈ¯É½
    5. 5. ÂÀÅÄ¸÷¤È¤ÎÎ¥º§ ¶¶²¼Å°»á¤ËÁêÃÌ
    6. 6. µÙÍÜ¤ÎÉÍÅÄ ºÊ¡¦¾®ÀîºÚÅ¦¤¬À¼ÌÀ
    7. 7. »³ºêÀÅÂå¤ÈÉ×¤Î¹Ô°Ù¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤­
    8. 8. BLACKPINK¤Î¡ÖÆ©¤±°áÁõ¡×ÊªµÄ
    9. 9. ²ÖÅÄÍ¥°ì»á¤ÎÉÔÎÑÊóÆ» ¿Æ¤ËÀÕÇ¤?
    10. 10. ¾®¼¼¤µ¤óÊì¡ÖË½Áö¡×»ß¤Þ¤é¤º¤«
    1. 11. ÂçÃ«¤é¤Ï¡Ö¤Ì¤ë¤ÞÅò¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ
    2. 12. Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§²òÀâ
    3. 13. ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¾×·âÉÔÎÑ ºÊ»×¤¤ÅÇÏª
    4. 14. ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ«¿©¾Ò²ð ÆüËÜ¤ËÇú¾Ð
    5. 15. Á´Æü¶õCA¤òÅð»£¤«¡Ö¥Þ¥¸¥­¥â¤¤¡×
    6. 16. ¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤óÈï³² Ç¥ÉØ¹æµã
    7. 17. ÎôÅù´¶¥ä¥Ð¤¯¤Æ¡Ä19ºÐ½÷¶¯ÅðÌ¤¿ë
    8. 18. ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó2¿ÍÉÔºß ¶È³¦¤Ë·ã¿Ì
    9. 19. ¤³¤ó¤Ê´é¤«? ¾¾²¬çýÍ¥¤Î·ãÊÑ»ØÅ¦
    10. 20. 91¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬±Êµ×½Ð¸þÁªÂò
    1. 1. ¾®¼¼¤µ¤óÊì¡ÖË½Áö¡×»ß¤Þ¤é¤º¤«
    2. 2. ÎôÅù´¶¥ä¥Ð¤¯¤Æ¡Ä19ºÐ½÷¶¯ÅðÌ¤¿ë
    3. 3. 91¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬±Êµ×½Ð¸þÁªÂò
    4. 4. »ä¤âÈ¯Ã£¾ã³²¤Ê¤Î¤« ÊìÀÄ¤¶¤á¤ë
    5. 5. Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÍ×Ãí°Õ 10Æü¤«¤é
    6. 6. ÅìËÌ¿·´´Àþ Åìµþ-ÀÄ¿¹¤Ç¸«¹ç¤ï¤»
    7. 7. ºë¥¹¥¿¤Ç¥¯¥ë¥É¿Í¤Î»ÒÎÞ ¿ÆÅÜ¤ê
    8. 8. ¥Õ¥¸¤ØÅ·²¼¤ê ¸µ½÷À­´±Î½¤¬ÉÔÉ¾
    9. 9. ¥­¥Ä¥Í¤È¾×ÆÍ JAL2757ÊØ¤¬·çÊØ¤Ë
    10. 10. Íª¿Î¤µ¤ÞÍÑ? Âç³ØÆâ¤ËÆæ¤Î°ì¸®²È
    1. 11. 2ÅùÎ¦Áâ Æ±Î½¤Ë¥­¥¹¡¢ÉþÃ¦¤®Ää¿¦
    2. 12. ÃæÇ¯Ìµ¿¦ ¸µºÊ¤Î¶â¤Ç300²¯Åö¤»¤ó
    3. 13. »Ô¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ 2¿ÍµßµÞÈÂÁ÷
    4. 14. Æâ»ë¶À¸¡ºº¸å¤ËµÞ»à ¶µ¼ø¤ò¹ðÁÊ
    5. 15. µö¤»¤Ê¤¤¡ÖÀº»Ò¤Î°Ç¼è°ú¡×Áê¼¡¤°
    6. 16. ¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂáÊá¾õ¤«
    7. 17. ¤¿¤­²Ð¸¶°ø¤« ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤¬¾ÆÂ»
    8. 18. Àâ¶µÃæ¤Ë´µ¼Ô»àË´ ¸µ´Ç¸î»Õ¾Ú¸À
    9. 19. Íª¿Î¤µ¤Þ ¼«¤é¥µ¡¼¥¯¥ëÀßÎ©?
    10. 20. ¡Öµ´ÃÜ¤Î½ê¶È¡×Ìó5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´²ð½õ¤Î20Âå½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¡Ä¸µ²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃË¤Ë¸¡»¡¤¬¸·¤·¤¯ÈóÆñ¡¡²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤ÏÄ¨Ìò14Ç¯¡Ö¿Í³Ê¤äÂº¸·¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¡×
    1. 1. ËèÆü¥Ç¥ÑÃÏ²¼ÁÚºÚ¤ÎÌ¼¤ËÊì¤¬Å´ÄÈ
    2. 2. ºâÌ³¾Ê Ìó6000²¯±ß¤ò¼Ú¤ê¥Ñ¥¯¤«
    3. 3. ¡Ö¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë»¨»ï¡×¤Ë¿ÉíåÀ¼¤â
    4. 4. ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹
    5. 5. ´ÙË×1¥«·î¡ÖÊÌ¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
    6. 6. ¡ÖÎ©²Ö»á¤¬¶òÃÔ¡×¤Ò¤í¤æ¤­»á¸ÀµÚ
    7. 7. ¼«Ì±¡¦¾®ÎÓµÄ°÷ ÀÐÇË¼óÁê¤òÈãÈ½
    8. 8. ¸ý¤ÎÃæ¥è¥Ü¥è¥Ü ËèÇ¯4Ëü¿Í¤¬»àµî
    9. 9. ¸µTBS¼Ò°÷ ÉÔÆ°»º¤Ç1000Ëü±ßÀÖ»ú
    10. 10. ÉÔÆó²È¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤¬ÂçÈ¿¶Á
    1. 11. ¾®Àô»á ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÈ¯¸À
    2. 12. ¥È¥é¥ó¥×»á ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ËÉÔËþ
    3. 13. ¡ÖºÇÄã¤ÎÁíÍý¡×¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤êÊªµÄ
    4. 14. É÷¶¯¤¤¤Î¤Ë°Â¤¤ UberÇÛÃ£°÷Ã²¤­
    5. 15. Íª¿Î¤µ¤Þ ²ñ¸«¤ÇÈò¤±¤¿»Ð¤ÎÂ¸ºß
    6. 16. ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤¤Ê¤é»ÔÄ¹¼º¿¦¤Î¸ø»»Âç¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»ÔµÄ¤Ë18¿Í
    7. 17. ¡ÖÎ³Î©¤Á¤Î¤è¤µ¡×ºÝÎ©¤Ä¿æÈÓ´ï
    8. 18. Êì»àµî ²ð¸îÃ´¤Ã¤¿»Ð¤ËËå¤¬Ë½¸À
    9. 19. À®ÅÄÍªÊå»á ¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½ä¤ê¹³µÄ
    10. 20. ¼Ö¤Î¡Ö¸¡ººÉ¸¾Ï¡×Å½ÉÕ°ÌÃÖÊÑ¹¹¤Ë
    1. 1. BLACKPINK¤Î¡ÖÆ©¤±°áÁõ¡×ÊªµÄ
    2. 2. ²¼ÃåÏª¤ï ÆüËÜ¿Í»£¤êYouTubeÅê¹Æ
    3. 3. ¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¡×
    4. 4. ÊÆÇÐÍ¥É×ÉØ¤¬»àË´ Èá·àÅªÅ¿Ëö¤«
    5. 5. ´é¤Î95%¤¬ÌÓ °õ¾¯Ç¯¤¬¥®¥Í¥¹¤Ë
    6. 6. ¸½¼Â²½¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ê¥¹¥¯¡×·üÇ°¤ÎÀ¼
    7. 7. È©Ïª½Ð¤·Çú¿ç ÆüËÜ¤Î¸÷·Ê¤¬ÊªµÄ
    8. 8. Íç¤Ç¡Ö¹ß¤í¤·¤Æ¡×Ë½¤ì¤ë½÷À­ ÊÆ
    9. 9. ¥í¥¼¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ µÞÀÂÁ°¤Î°Û¾ï
    10. 10. ¥Þ¥¹¥¯»á ÊÆÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¥¹¥¿¡¼¤Ë
    1. 11. ¥Þ¥¹¥¯»áÅê¹Æ¡ÖÀÜÂ³Ää»ß¤Ï¤Ê¤¤¡×
    2. 12. ¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á»Ù»ýÎ¨ 67%¤Ë¾å¾º
    3. 13. Áë¤«¤é¥´¥ß °¦¼Ö¤¬±øÊª¤Þ¤ß¤ì¤Ë
    4. 14. ÊÆ Î±³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¾©³Ø¶â¤òÇÑ»ß
    5. 15. °äÅÁÅª¤ÊÇ§ÃÎ¾É¤ò²óÈò¤·¤¿ÊÆÃËÀ­
    6. 16. Á´ÊÆ¤Î¥Æ¥¹¥éÈÎÇäÅ¹¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â
    7. 17. ¸µÁíºÛ¥«¡¼¥Ë¡¼»á ¥«¥Ê¥À¼óÁê¤Ø
    8. 18. ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÉÕ¶á¤ÇÃË¤ËÈ¯Ë¤
    9. 19. ¥À¥Ó¥ó¥Á¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌÏ©¤òÈ¯¸«
    10. 20. ¡ÖÃÏµå°ì¤ÎÉâµ¤¼Ô¡×À­À¸³è¤ò¸ì¤ë
    1. 1. ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ«¿©¾Ò²ð ÆüËÜ¤ËÇú¾Ð
    2. 2. »Í½½¸ª¤«¤È 46ºÐÃËÀ­¤Ë´íÆÆÀë¹ð
    3. 3. ÏÂ¼°¤òÍÎ¼°¤Ë ¥È¥è¥¿²¼ÀÁ¤±ºÆÀ¸
    4. 4. »Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý&ÃùÃß³Û
    5. 5. ¥Ù¥ó¥ÄÄ¶¤¨? 20Ç¯Á°¤Î¥«¥í¡¼¥é
    6. 6. ½¾¶È°÷Âà¿¦¤Ë¤è¤ëÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿
    7. 7. Ç¯1075Ëü¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ ÌÃÊÁ¾ò·ï7¤Ä
    8. 8. ¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À­¤òÁÀ¤¦20ÂåµÞÁý¤«
    9. 9. Áá¿²Ááµ¯¤­ÉÔÍ×? 60Âå¤«¤é¤Î½¬´·
    10. 10. ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶À× ºÆ³«È¯Çò»æ¤Ø
    1. 11. ¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É ²ñ¼Ò¤ËÉû¶È¥Ð¥ì¤ë?
    2. 12. ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô É¬Í×¤ÊÎ¹Èñ
    3. 13. iPhone16e¤Ç»£¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸¡¾Ú
    4. 14. ¥¸¥ç¥Ö¥º»á 1000¿ÍÉô²°¤ÎÍýÍ³
    5. 15. Å¾¿¦À®¸ù¤Î¸° ÀäÂÐÈ¯¤µ¤Ê¤¤¸ÀÍÕ
    6. 16. Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Î¡Ö¿­¤Ó¡×ÂçÉýÆß²½
    7. 17. ¤ª¤à¤Ä»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤é¡Ä»¦³²·è°Õ¤â
    8. 18. Æî³¤¥È¥é¥Õ¤È¼óÅÔÄ¾²¼ ºÇ°­¶Ú½ñ
    9. 19. Æü»º ¹ñÆâ½é¤ÎÌµ¿Í±¿Å¾¼Â¸³¸ø³«
    10. 20. 2026Ç¯ °ìÈÌÆ»¤ÎË¡ÄêÂ®ÅÙ¤¬·ãÊÑ
    1. 1. °­ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAndroid¤ÎÀÈ¼åÀ­
    2. 2. ¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Î¤è¤¦¡ÖÄ¶¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¡×
    3. 3. ±©ÅÄ¤ÎËº¤ìÊª Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤Ë
    4. 4. ¥²¡¼¥àÀ­Ç½¤â¹â 10Ê¬¤ÇÁÈ¤á¤ëPC
    5. 5. ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥­¥ó¥° ¼óÅÔ·÷ÈÇ
    6. 6. ²ÐÀ±¤Ë¥Ó¡¼¥Á? ³¤¤Îº¯À×¤òÈ¯¸«
    7. 7. ¥Ç¥¸¥«¥áÆâ¤Ç¹â²è¼Á²½¡£AI¤¬¼Ì¿¿¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â
    8. 8. Google¤¬¡ÖuBlock Origin¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¡¢¹­¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÊýË¡¤Ï¥³¥ì
    9. 9. ÇÛÀþ¤â¹©»ö¤âÉÔÍ× ËÉÈÈ¥«¥á¥é
    10. 10. [ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]À¶·é¡¦°ÂÁ´¹¥¤­¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥×¥é¥°ÊÝ¸î¥­¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤­USB¥±ー¥Ö¥ë¡×
    1. 11. ¼Â¼Á24±ß iPhone16eÀµ¤·¤¤Çã¤¤Êý
    2. 12. ÄêÇ¯¤ÎÆü¤ËÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÈëÌ©¡£µ¢Âð¤·¤¿¤é¡ÈÎ¥º§ÆÏ¤ÈÃÖ¤­¼ê»æ¡É¤¬¡ÄÉ×¤¬ºÊ¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö°¥¤·¤¹¤®¤ëÊó¹ð¡×¡½¡½¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È
    3. 13. Åì¼Ç¡¢Ìó17»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë2in1¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ödynabook V¡×È¯É½
    4. 14. ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦CTA¤¬Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÈ¯Â­ - Cisco¤ÈCheckPoint¤â»²²Ã
    5. 15. SFºî²È¥±¥ó¡¦¥ê¥å¥¦¤¬¸ì¤ë¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢°ÛÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°SF¤ÎÎÏ
    6. 16. ¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¡ÖÇ­ÇØÂ»¼º¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº / ¤Á¤ç¤¤ºÂ¤ê¤Ç¤­¤ë»ÑÀª¶ºÀµ¥Ï¥¤¥¹¥Ä¡¼¥ë¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û
    7. 17. Apple Pay&¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤Îº¹
    8. 18. ²»¼Á¤¬¹¥É¾ 3000±ß¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó
    9. 19. ¡Úº£Æü¤«¤é¡ÛAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤ÇAnkerÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç30¡ó¥ª¥Õ¤Ë
    10. 20. [¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥¢¥×¥ê¡ª] À¤³¦300Ëü²Õ½ê¤Î¥Õ¥êーWi-Fi¤Ë°ÂÁ´¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖJapan Wi-Fi auto-connect¡×
    1. 1. ÂçÃ«¤é¤Ï¡Ö¤Ì¤ë¤ÞÅò¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ
    2. 2. ¼¯¼Â¥µ¥Ã¥«¡¼´ÆÆÄ Éô°÷Êì¤ÈÉÔÎÑ?
    3. 3. ¥¯¥ë¥È¥ïÉüµ¢¤ËÅÜ¤ê ÂåÉ½°úÂà¤Ø
    4. 4. ¹­Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ Áª¼ê¤òÄ¨È³¸òÂå
    5. 5. ºå¿À µð¿Í¤Ë¡Ö2-20¡×¤ÎÈá·à
    6. 6. ¥¤¥Á¥í¡¼»á¤äÂçÃ«¤â°ÍÍê ÆÃÃíËÜ
    7. 7. ¸µÀ¾Éð ¿·¾±»á¤Î°ì¸À¤Ç°Û¿§Å¾¿È
    8. 8. ¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿ÂçÃ« Í£°ì¤ÎÎÎ°è
    9. 9. 21ºÐº¸ÏÓ¤¬156¥­¥í¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¡×
    10. 10. Á´µåÃÄ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ À¾ÉðÉ¾¤¹¤ëÀ¼
    1. 11. »°ãø¤ÎÇäµÑ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ¯¤³¤ë¡×
    2. 12. ±óÆ£¹Ò¡Ö¹½ÁÛ³°¡×¤«¤é¤É¤¦Ã¦¤·¤¿
    3. 13. ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ ¿·¥¸¥ã¥Ã¥¸½ä¤êÁÊ¤¨
    4. 14. ¥ä¥ó¥­¡¼¥¹·ã¿Ì 2ÅÙÌÜ¤ÎTJ¼ê½Ñ¤«
    5. 15. ¸µSB¥É¥é1 Å¾¿È¤ÇÇ¯¾¦1²¯±ß¤Ë
    6. 16. ÂçÃ«¤â³È»¶ ÊÆÂçÊª¤¬¥­¥ã¥Ã¥­¥ã
    7. 17. 3²ó1¼ºÅÀ ¥Þ¡¼·¯¤¬¸·¤·¤¤É½¾ð
    8. 18. ÆüËÜ¥Ï¥à 54Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÄÁ¾¡Íø¡×
    9. 19. Ë­¾ºÎ¶ÇÔ¤ì¤ë ¶¦ÄÌ¹à¥Í¥Ã¥È»ØÅ¦
    10. 20. 2ÅÙ¤È¸Æ¤Ö¤Ê ¥³¡¼¥¹¤ò´Ö°ã¤¨ÇÈÌæ
    1. 1. ¥¤¥â¥È ¥¤¥Ã¥ÆQ¤ÇÃæÅç¤µ¤ó»×¤¤ÎÞ
    2. 2. °Ç¥Ð¥¤¥È°ú¤­Î±¤á¤¿ ÎëÌÚÂó¹ðÇò
    3. 3. »£±Æ¸å¤Ë»àµî ¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¤ËÎÞ
    4. 4. ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬°ì»þµÙÍÜ¤Ø µÈËÜÈ¯É½
    5. 5. »³ºêÀÅÂå¤ÈÉ×¤Î¹Ô°Ù¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤­
    6. 6. ÂÀÅÄ¸÷¤È¤ÎÎ¥º§ ¶¶²¼Å°»á¤ËÁêÃÌ
    7. 7. µÙÍÜ¤ÎÉÍÅÄ ºÊ¡¦¾®ÀîºÚÅ¦¤¬À¼ÌÀ
    8. 8. ²ÖÅÄÍ¥°ì»á¤ÎÉÔÎÑÊóÆ» ¿Æ¤ËÀÕÇ¤?
    9. 9. ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¾×·âÉÔÎÑ ºÊ»×¤¤ÅÇÏª
    10. 10. ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó2¿ÍÉÔºß ¶È³¦¤Ë·ã¿Ì
    1. 11. ¤³¤ó¤Ê´é¤«? ¾¾²¬çýÍ¥¤Î·ãÊÑ»ØÅ¦
    2. 12. ÀÆÆ£¿µÆó ·Ý¿Í¤¬°Õ³°¤Ê¶á¶·Ë½Ïª
    3. 13. ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÇÆÍÇ¡´ñÀ¼ ÈãÈ½Áê¼¡¤°
    4. 14. ¥ß¥ä¥Í²°¤Î¼èºà ¥Þ¥Ã¥¯¤¬¹³µÄ¤«
    5. 15. ´ä¾ëÞæ°ì ±§ÃèÎ¹¹ÔÂåÊÖ¶â¤µ¤ì¤º
    6. 16. R-1¡Ö¥¬¥Ð¥¬¥Ð¿³ºº¡×¤Ëµ¿ÌäÊ®½Ð
    7. 17. ¥ä¥Ð¤¤¿Í¤Ï¥ä¥Ð¤¤ ²¬Â¼½ä¤ê»ØÅ¦
    8. 18. ±ÊÅç¥¢¥Ê Âà¼Ò¤ÏÃæµï»áÌäÂê±Æ¶Á?
    9. 19. ¼îÍýÆà¤Î¿Æ¤¬Î¥º§ Ìõ¤Ë¥Î¥Ö¶Ã¤­
    10. 20. ÅÜÅó¤ÎÅ¸³« ÆüÍË·à¾ì¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼
    1. 1. ºÊ¤¬Âç¼ê½Ñ Ìë¤Î±Ä¤ß¤Ç¤­¤ºÇº¤ß
    2. 2. ¿Í½õ¤±¤ÇÃÙ¹ï ¾å»Ê¤ÎµÁÉã¤À¤Ã¤¿
    3. 3. Æ±Áë²ñ¤Ç¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ë¡ÖÉü½²¡×
    4. 4. ½Ð»º¤ÇÊì¤«¤é½õ¸À Âç¸å²ù¤Î¥ï¥±
    5. 5. ÉÔÎÑÃæ¤ÎÃËÀ­¤¬»Ä¤¹¡Ö¾Úµò¡×
    6. 6. Íê¤ì¤ë¹õ Ìµ°õ¤Î¡Ö¹¤È´¤±¾¦ÉÊ¡×
    7. 7. ¤Ï¤¡¤Ï¤¡ Ìë¤ÎÂðÇÛ¤Ç¶Ã¤­¤ÎÂÎ¸³
    8. 8. ¤ªÊÛÅöÃã¿§ Ãæ2Ì¼¤Î°ì¸À¤ËÊìÈ¿·â
    9. 9. ¡ÖÀ¶Á¿·Ï½÷»Ò¡×ÃËÀ­¤¬¸«¤¿Î¢¤Î´é
    10. 10. ¸µÉ×¡ÖÆþ³Ø¼°½Ð¤¿¤¤¡×µñÈÝ¤ÎÍýÍ³
    1. 11. ´õË¾Ëþ¤¿¤¹¡Ö»ê¶Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¡×
    2. 12. ²¿¤À¤³¤ìÀ¸¤­ÃÏ¹ö¤«? ¿ê¼å¤¹¤ëÉ×
    3. 13. ³°¸«¥Ç¥£¥¹¤ë ºÇÄã¸µ¥«¥Î¸«ÊÖ¤¹
    4. 14. ¹­¤¤¸¼´Ø¤¬¼«Ëý ¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¸å²ù
    5. 15. ¡Ö»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¡×¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¤òµß¤¦
    6. 16. ¡Ö¿Ô¤¯¤µ¤ì¾å¼ê¤Ê½÷À­¡×¤ÎÆÃÄ§
    7. 17. º£Çã¤¦¤Î¤¬Àµ²ò ZARAºÇ½Ü¥ï¥ó¥Ô
    8. 18. ¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ËºÆ²ñ ¾¡¤Ã¤¿ÍýÍ³
    9. 19. ¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡×Ê¿Æü¸ÂÄê¸¥Î©
    10. 20. ºÊ¤¬²È½Ð È¿¾Ê¤·¤¿É×¤¬°éµÙ
    x