¹­Êó¤Î¥×¥í¿ûµÁ°Î¼óÁê»þÂå¤ËÆâ³Õ¹­Êó´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÁíÌ³´±Î½½Ð¿È¤Î»³ÅÄ¿¿µ®»Ò»á¡Ê64¡Ë¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬´É³í¤¹¤ëÊüÁ÷»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿û»á¤ÎÄ¹ÃË¤é¤È²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬2021Ç¯2·î¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼­¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢°­Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê10»þ´ÖÄ¶¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¸«¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤º¡¢¡Ö¹­Êó¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ