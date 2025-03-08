¡Ò·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤­¤¿¡Ä¡Ó¨¡¨¡³¬ÃÊ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÀü¤¤¤¿½÷À­¤Î¸å¤í»Ñ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤òÂç¤­¤¯¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¶»Éô¤ò´°Á´¤ËÏª½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¡È¥Ð¥¹¥È´°Á´Ïª½Ð¡ÉÂ¾¤Ë¤â³Æ½ê¤ÇµÚ¤Ö¡É¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤³¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½÷À­¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç²¼Ãå¤Ê¤É¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·«¤êÊÖ¤·Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ò156cm¡Ó¡Ò¤×¤ë¤ë¤óDance