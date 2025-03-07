JRÅìÆüËÜ¤Î¥í¥´JRÅìÆüËÜ¤Ï7Æü¡¢2025Ç¯½ÕÆ®¤Ç¡¢´ðËÜµë¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤ÈÄê´ü¾ºµë¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ê¿¶Ñ6.12¡ó¤Î2Ëü1727±ß¤ÎÄÂ¾å¤²Êý¿Ë¤òÏ«Æ¯ÁÈ¹çÂ¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¡£¥Ù¥¢¤ÏÊ¿¶Ñ3.90¡ó¤Î1Ëü3782±ß¤È¤Ê¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö¶ÈÀÓ¤äÃæÄ¹´üÅª¤Ê·Ð±Ä¸«ÄÌ¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Êª²Á¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¼ÂÂÖ¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂçÏ«ÁÈ¤ÎJRÅìÏ«ÁÈ¤Ï·î³Û1Ëü5Àé±ß¤Î¥Ù¥¢¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ËÁêÅö¤¹¤ë²Æµ¨