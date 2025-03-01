立憲民主党の小川淳也幹事長（53）がインターネット番組『ReHacQ』に出演し、泣き出したことに批判の声があがっている。【写真】「勝手に泣いてろ」批判が集まっている小川議員の“号泣動画”娘に「残してやりたいのは金じゃない」小川氏は番組内で、相続税増税の重要性を説いた。それに対して挙がった、「散々な仕打ちにあってきてようやく資産を築いたと思ったら、相続税を上げると言われた有権者の気持ちにはどう答えるのか