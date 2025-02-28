結婚して子どもができると、住むところや生活スタイルが変わって、今までの友達と会う機会が減ってしまう人もいるのではないでしょうか。そんなとき、子どもや夫のことなどを相談しあえるママ友は、孤独を感じるママにとっては大切な存在。でも、そのママ友は本当に信用できるのでしょうか。ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したママ友との関係を描いた漫画『ママ友の財布』をダイジェストでお送りします。