トヨタは2025年2月27日、コンパクトカーの「ヤリス」と同車をベースにしたSUVの「ヤリス クロス」を一部改良し、特別仕様車も設定した。 【画像】ヤリスとヤリス クロスの写真を見る 価格はヤリスが165万7700～277万7500円、ヤリス クロスが204万6000～323万4000円。特別仕様車「Z“URBANO”（ウルバーノ）」はヤリスが234万7400～288万7500円、ヤリス クロスが262万3500～322万8