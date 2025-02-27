年明けの1月3日に、元バレーボール選手の狩野舞子（36）との結婚を発表したWEST.の桐山照史（35）。当時、所属事務所の公式サイトを通じて《この環境の変化に感謝し、お互い今まで以上に真摯に仕事に向き合い精進してまいります》と、心を新たにしたメッセージを寄せていた。STARTO ENTERTAINMENTでは昨年、過去最多となる6人の所属タレントが結婚を発表。今年に入ってからは、桐山が結婚を発表した1人目となった。新婚ほやほやの