この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはみろ(@MoTsuNiKoMiiiii)さんが投稿したある写真。皆さんが使ってる裁縫箱はいつから使い始めていますか？もしかしたら、小学校のときに学校で購入したもの。という人がいるかもしれません。当時はこんなに長く使うとは、思ってもいなかったでしょう。今回は、そんな裁縫箱についての投稿です。 裁縫セットは小学生のころから同じもの 皆さんは小学生のこ