秋篠宮家の次女として公務を担いながら、「全日本ろうあ連盟」の非常勤嘱託職員として勤務されている佳子さま（30）。コロナ禍でテレワークを余儀なくされていた期間もあったが、最近は度々通勤の姿が見られている。2月18日発売の「女性自身」は、佳子さまのご通勤姿を掲載。写真のなかで佳子さまが手にしていたのは、あのチルドカップだった。【写真】佳子さまが手にしていた「国民的カフェラテ」、たこ焼きを片手に微笑むジャ