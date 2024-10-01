森永乳業のチルドコーヒー売上No.1ブランド「マウントレーニア」が、人気の「マウントレーニア ソイラテ」と「マウントレーニア オーツラテ」をリニューアル。10月1日（火）から人気声優の三石琴乃と関智一を起用した新TVCM「ソイラテ・オーツラテ すんごい変身」篇が全国で放送される。新しいTVCMでは、「ソイラテ」と「オーツラテ」がリニューアルによって味もパッケージも「別人ならぬ“別ラテ”」に生まれ変わったことを強調。