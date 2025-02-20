ロッテは20日、種市篤暉投手、田中晴也投手の2選手が社会貢献プロジェクトMARINES LINKSの活動の一環で糸満市立高嶺小学校を訪問したと発表した。キャップ贈呈式、質問コーナー、キャッチボール・ゴロ捕球などの野球体験、記念撮影など、小学 5・6年生児童84名が参加。「MARINES LINKS」というネーミングにはマリーンズの選手を中心にファン、地域住民、行政機関、パートナー企業などの千葉ロッテマリーンズに関係する人々全員