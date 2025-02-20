実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が20日までに更新されたYouTube「新R25チャンネル」に出演し、現在の貯金額を明かす場面があった。「【初公開!?】ひろゆきさんのお金事情を聞いたら、思いのほか“詳しく”教えてくれました」というタイトルでアップされた動画。そこで「資産をどんな感じで持ってますか?」と質問されると、ひろゆき氏は「株と不動産ファンドと現金と、みたいな感じですね。状況によって現金が定期預金