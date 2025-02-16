¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ ¢£°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ä°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ¢£2016Ç¯¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤¿¤¤¤Þ¤Ê¤ª¥ê¥á¥¤¥¯¼ÖÎ¾¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ²ÙÊª¤ò¼ÖÆâ¤ÇÀ°Íý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÂðÇÛÀìÍÑ¼Ö È¢·¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥È¥è¥¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¼ÖÌ¾¤Î¤´¤È¤¯¥¯¥¤¥Ã¥¯¡Ê¿×Â®¡Ë