Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òË´¤¯¤·¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È·ê¤¬³«¤¯¡Ä¡Ä¤¤¤º¤ìÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÈá¤·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÀè¡¢¤­¤Á¤ó¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡Ä¡Ä¤Þ¤º¤Ï¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¸µ²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°äÂ²¤Ï°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¡È°äÂ²Ç¯¶â¤Î±½¡É¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£É×µÞÀÂ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Äµã¤­¤Ä¤«¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÏ·¸å