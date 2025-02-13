大谷翔平 PHOTO:Getty Images ドジャースのバッテリー組が12日(日本時間13日)、アリゾナ州グレンデールでキャンプインし、今季2年ぶりに投打二刀流での復帰を目指す大谷翔平投手（30）が驚愕の18スイング10発スタートで本格的に始動した。 山本由伸（26）、佐々木朗希(23)の両投手も合流する中、初の屋外でのフリー打撃を行った大谷は、18スイングで6連発を含む10本の柵越えを放つ圧巻のパフォ