『ドラゴンクエストIV　導かれし者たち』オリコン

鳥山明さんが描いた「ドラクエ4」のイラスト公開「懐かしい…」などの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ゆう坊＆マシリトのKosoKoso放送局の公式Xが、鳥山明さんのイラストを公開
  • ドラゴンクエスト4」の主人公の姿が描かれているもの
  • ファンからは「ヤムチャとブルマ感ある」「懐かしい…」などの声が上がった

◆鳥山明さんが描いた「ドラクエ4」イラスト

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