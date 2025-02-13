韓国ソウル市にあるすべての中学校を爆破する――。そんな脅迫内容の日本語で書かれたファクスが韓国法務部に届き、警察が捜査に乗り出した。【注目】日本で遭難した10代女性を救助…韓国警察官の“機転”ソウル警察庁サイバー捜査隊は2月13日、前日午後に法務部の地方出入国管理事務所の出張所へ脅迫ファクスが届いたとの通報を受け、送信者の追跡を進めていると明らかにした。このファクスには、日本語で「ソウル市内のすべて