2025年4月13日（日）- 10月13日（月）の184日間、大阪の夢洲（ゆめしま）にて、大阪・関西万博を開催する。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン（Designing Future Society for Our Lives）」であり、サブテーマは「Saving Lives（いのちを救う）」「Empowering Lives（いのちに力を与える）」「Connecting Lives（いのちをつなぐ）」だ。「-People’s Living Lab - 未来社会の実験場」をコンセプトに、パビリオンでの展示に加