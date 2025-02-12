17日(月)頃からも再び強烈な寒波が日本列島に襲来する予想です。先週の寒波と同程度の強さとなる恐れがあります。さらに寒波が先週と同様に長く居座る予想で、影響が長引く恐れがあります。日本海側は大雪となり、太平洋側にも雪雲が流れ込む所があるでしょう。交通障害に警戒が必要です。全国的に厳しい寒さとなりそうです。先週は今季最強・最長寒波日本海側で記録的な大雪太平洋側も積雪2月4日(火)から今季最強・最長寒波が