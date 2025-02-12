¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¡ÖHGUC1/144RX¡½78¡½2¥¬¥ó¥À¥à¡×¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï12Æü¡¢4·î¤«¤éÄêÇ¯¸å¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤·¤¿61ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤òÊ¿¶Ñ¤Ç58¡ó°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ÄêÇ¯¸å¤ÏÌò¿¦µë¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î°ú¤­¾å¤²¤ÇÄêÇ¯Á°¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·Â´¤Î½éÇ¤µë¤â1Ëü5Àé±ßÁý¤ä¤·¡¢30Ëü5Àé±ß¤ËÁý³Û¤¹¤ë¡£¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï23¿Í¡£