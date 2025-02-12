¡ÚÆ°²è¡Û£Ê¥êー¥°³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ãhttps://youtu.be/5YHdlKRr2N0 £Ê¥êー¥°¤Ï10Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç£Ê¥êー¥°³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ º£½µËö¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥êー¥°¡£ ¤½¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå¥Àー¥Óー¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡£ º£Ç¯¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¹â¹»À¸¥ëー¥­ー¡¦Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê18¡ËÁª¼ê¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²þÁ±¤Ç¤­¤ë