¡ÚJ¥êー¥°¡Û¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë¿·²ÃÆþ Ì¾ÏÂÅÄ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×³«ËëÀï¤ÏÂçºå¥Àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡Û£Ê¥êー¥°³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ãhttps://youtu.be/5YHdlKRr2N0
£Ê¥êー¥°¤Ï10Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç£Ê¥êー¥°³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£½µËö¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥êー¥°¡£
¤½¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå¥Àー¥Óー¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡£
º£Ç¯¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¹â¹»À¸¥ëー¥ー¡¦Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê18¡ËÁª¼ê¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³«ËëÀï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎÅÐÎ¤µýÊ¿¡Ê34¡ËÁª¼ê¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Î¾¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£
¤É¤Î»î¹ç¤è¤ê¤âÁá¤¯³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¥Àー¥Óー¤Ï¡¢º£½µ¶âÍËÆü¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£