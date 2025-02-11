Medical DOC監修医がお腹が妊婦並みに出る原因について詳しく解説します。≫「子宮筋腫の原因」はご存知ですか？原因となる可能性の高い食べものも医師が解説！ ※この記事はMedical DOCにて『「お腹が妊婦並みに出る」原因はご存知ですか？医師が男女別に徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：甲斐沼 孟（上場企業産業医） 大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒