わずか1年前までは「大谷を支える名通訳」だった水原被告。その評判はいまや……。(C)Getty Images現地時間2月6日、米カリフォルニア州の連邦地裁はロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平の元通訳で、銀行詐欺罪などに問われていた水原一平被告に実刑判決を言い渡した。この一大騒動を巡る公判の中で発覚した同被告の“愚行”の数々に、米メディア、とりわけドジャース界隈のメディアから非難の声は強まった。【動画】明るみになっ