鳴門市の北灘沖で、特産の「鳴門わかめ」の収穫が始まり、港は水揚げ作業に追われています。漁師の米田裕俊さん、70歳です。この日の朝、鳴門市北灘町の粟田漁港から沖合い約1キロにある養殖棚に向かい、収穫作業を始めました。北灘漁協の管内では13軒が鳴門わかめを養殖していて、１月末ごろから今シーズンの収穫作業が始まりました。海からロープを引きあげると長さ1メートル以上に成長したワカメが姿を現しま