橋爪遼は、日本の俳優。1986年11月21日生まれ、東京都出身。
逮捕時を振り返り、当初は「ああ、人生終わったな」と思ったと告白
文春オンライン
Smart FLASH
薬物事件で逮捕されて以来、約6年ぶりとなる雑誌掲載に歓喜
日刊スポーツ
遼は2020年末に執行猶予が明け、舞台俳優として再出発しようとしたという
週刊女性PRIME
橋爪被告には懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された
東京地裁は懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した
スポニチアネックス
初対面の相手の前で薬物を使用したとされ、「前代未聞」だと筆者
不特定多数の人に、ネット上で覚醒剤の使用を持ちかけていたという
トピックニュース
検察側は薬物の前歴を明かし「再犯の恐れがある」として懲役1年6カ月を求刑
警視庁築地署から出てくると、報道陣に向かって10秒間ほど深く頭を下げた
警視庁が23日にも覚醒剤の使用の疑いで再逮捕する方針であることが分かった
日テレNEWS NNN
かつて「有料ハッテン場」にいたところ、警察に踏み込まれたことがあるそう
デイリー新潮
息子の逮捕で橋爪功が活動自粛することに「意味がわからない」とコメント
自身がプロデュースするドラマが、小出恵介のスキャンダルで配信が不透明に