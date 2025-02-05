列車に揺られる男性。足元を見てみると浮いていて、まるで筋トレをするかのよう。この迷惑行為ベトナム・ホーチミン市の地下鉄で撮影され、SNSで拡散されると批判が集中した。「地下鉄を1年間使用禁止にすべき」の声も2024年12月に開業したベトナム初の地下鉄。足かけ20年、日本の技術の粋を集めて実現した。開業日には待ちに待ったと言わんばかりに、多くの人が詰めかけた。乗客：驚くほど速いです。これまでの交通手段に比べて