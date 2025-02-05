自動車業界の歴史を塗り替えると期待されたホンダと日産の経営統合協議、「破談」となりました。協議打ち切りの背景にあったのは日産の“プライド”でした。【写真を見る】【速報】ホンダとの経営統合が破談 日産が協議“打ち切り”方針を固めるホンダからの「子会社化」提案に反発幹部「到底受け入れられない」ホンダ三部敏宏 社長（去年12月）「率直に申し上げれば、成就しない可能性もゼロではありません」その