西武は、2月6日〜19日までの間、ジャパンウィンターリーグ2024に参加したロビー・テネロビッツ選手が、高知県春野で行われている二軍・三軍春季キャンプに参加することを発表した。ロビー選手はJWL2024に半期の日程参加にもかかわらず、リーグ本塁打王に輝く活躍をした長打力が持ち味の選手で、春季キャンプにテスト生として参加する。▼ プロフィール氏名：ロビー・テネロビッツ生年月日:1995年1月6日（30歳）出身:アメリカ合