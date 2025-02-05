サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB Type-C をLAN（RJ45）に変換し、1Gbpsの高速通信に対応したLAN変換ケーブル「500-LAN6KC-03（3m）」「500-LAN6KC-05（5m）を発売した。■Type-CをLANに変換し、安定した快適ネット環境LANポートがないノートPCやタブレットでも、USB Type-Cポートに接続するだけで有線ネットワーク環境を簡単に構築できる。変換アダプタ不要で直接接続できるので、持ち