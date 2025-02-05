米アリゾナ州で自主トレ中のドジャース大谷翔平投手（３０）の４度目のＭＶＰ受賞が話題になっている。米スポーツメディア「ジョムボーイ」のマルチデジタル・ポッドキャスト「ベースボール・トゥデイ」で司会のクリス・ローズ氏と元大リーガー、トレバー・プルーフ氏が３日（日本時間４日）に「大谷が４度目のＭＶＰを取るにあたり必要な成績は何か？」をテーマに討論した。まずローズ氏が「大谷は何かとてつもない記録を残