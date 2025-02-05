バイデン前大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米大手タレント事務所「CAA」は3日、民主党のバイデン前大統領（82）と契約を結んだと発表した。米メディアが報じた。タレント出身の共和党のトランプ大統領は4日、記者団に「冗談だろ？」と反応し、「うまくいくことを願っている」と語った。CAAは大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手とも代理人契約を結んでいる。CAAのラベット共同会長は「バイデン氏は国内外で最も尊