日本人トリオが所属していたセルティックだが、得点源だった古橋亨梧がレンヌへと移籍した。セルティックによれば、エースFWを失ったブレンダン・ロジャーズ監督は、前田大然ユーティリティ性に期待していると述べたそう。「彼のプレーには、生粋の本能的ストライカーの動きが多く見られる。加入当初を遡れば、横浜（F・マリノス）でストライカーとしてプレーしていた頃の数字がわかるはずだ。彼は日本で結果を残してきたゴール