中森明菜が完全復活への歩みを加速させている。【近影写真】明菜と野外フェスに誘った旧知の人物とのツーショット2025年4月、明菜は大分県で開催される野外音楽フェスに出演する予定だ。旧知の人物から誘われて出演を決めたとされるが、フェスを担当する地元テレビ局によれば、その人物とは小室哲哉だという。2月1日、小室はインスタグラムに《ジゴロックの出演を決めていただき“愛撫”やラテンなあの曲などを歌ってもらえ