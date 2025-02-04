今回は、マウント好きなママ友の暴言にあきれたエピソードを紹介します。てきぱきとケガの手当てをするママ友に対し…「娘が通う幼稚園つながりのママ友の中に、Sさんという苦手なママ友がいます。Sさんはマウントが大好きで、いつも自分の自慢話と他人の悪口ばかりなんですよね。この前は、ママ友たちと子供たちと近所の公園にいたのですが、そこにいたひとりの子がケガをしてしまったんです。するとすかさずNさんというおっとり