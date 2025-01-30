緊張してのぞむ最初のデートに比べて、２度目のデートでは、思わぬ素が出てしまうもの。せっかくいい雰囲気になっていた男性から「やっぱり次はないな」などと思われないよう、ヘマには気を付けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「２度目のデートで『この子はナシだな』と悟った瞬間」をご紹介します。【１】SNSを確認したら、デートっぽさを徹底的に消していたとき「俺と一緒に