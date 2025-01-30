ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、厚生労働省と警察庁が２９日に２０２４年に自殺した全国の小中高生が５２７人（暫定値）に上り、過去最多と発表したことを報じた。総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは、自殺者全体は減少している一方で小中校生が増えていることに「なかなか悩んでいる１０代のみなさんに大人からのメッセージは届きませんが、あまり勝手なことは言えませんが」と