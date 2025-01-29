サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマートキーを横並びで2個収納できる薄型スマートキーケースの新色「200-CAR054KA（カーキ）」と「200-CAR054BG（ベージュ）」を発売した。■コンパクトな薄型デザインで持ち運びに便利スマートキーを横に2個収納できるため、縦に並べて収納するケースと比べ薄型設計となり、バッグやポケットにスッと収まる。日々の持ち運びに便利で、コンパクトながら十