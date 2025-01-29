「日本一接客態度が悪い」をコンセプトとする飲食店「the LAZY HOUSE（以下、ザ レイジーハウス）」の元女性スタッフが運営するYouTubeチャンネル「マツちゃん」が1月24日、動画を更新。同日、ザ レイジーハウスを「辞めることを決意いたしました」と発表しました。 【実際の動画：マツちゃん、「日本一接客態度の悪い店」を辞める】「信頼がなくなった」マツちゃんは退職理由について、「気持ち的に信頼がなくなったから」「給料