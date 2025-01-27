実業家・堀江貴文氏（52）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、この日開かれたフジテレビの“大荒れ”会見について言及した。堀江氏は「前回のフジテレビの記者会見を受け、今日27日にフジテレビが再び記者会見を開催した。会見はこの原稿を書いている最中もまだまだ続いているが、結局フジテレビの会長・社長が辞任して幕引きしたいという予定調和的なものであった」とポスト。また「実質的なフジ・メディアHDの権力