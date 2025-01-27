BYDオートジャパンは2025年1月24日、クロスオーバー型電気自動車（BEV）「シーライオン7（SEALION 7）」を4月より全国のBYD正規ディーラーで販売を開始すると発表した。同時に新たなPHEVモデルを日本に導入する計画があることも明らかにした。 【画像】シーライオン7の写真を見る シーライオン7は年初に開催された、チューニング＆ドレスアップカーの祭典「東