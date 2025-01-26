城島CBO「日本を代表する選手が抜けることは間違いないので」ソフトバンクの監督・コーチ会議が26日に開かれ、2月1日に始まる春季キャンプメンバーなどについて話し合った。城島健司チーフベースボールオフィサー兼会長付特別アドバイザー（CBO）は甲斐拓也捕手が抜けたことに触れ、「心配しかないですけれども」と胸中を明かした。長くホークスの扇の要を担ってきた甲斐が、FA権を行使して巨人に移籍。新シーズン到来を前に、