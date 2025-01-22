東京ヴェルディとキットサプライヤーのAthleta（（株）アスレタ）は7日、2025シーズンの明治安田J1リーグで使用する新ホームユニフォームを発表した。Tokyo Verdy 2025 Athleta Kit/⋰2025シーズン#東京ヴェルディ ユニフォームデザイン発表！\⋱デザインコンセプトなど詳細はこちら！ ▶️https://t.co/N2uYnoTQnT#verdy pic.twitter.com/8By7Wp4eKw— 東京ヴェルディ（TOKYO VERDY）公式⚽ (@Tok