中居正広（2020年2月撮影）日刊スポーツ

中居正広「中居正広の土曜日な会」打ち切りで事実上の地上波消滅

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • テレビ朝日系「中居正広の土曜日な会」が終了することが22日、分かった
  • これで中居の出演番組は休止中のフジテレビ系「だれかtoなかい」のみに
  • だれかtoなかい」は3月終了の方向で、事実上の地上波「消滅」となった
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