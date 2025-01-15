JRA通算4556勝の武豊騎手が15日、自身の公式サイトの日記を更新した。13日のシンザン記念でタイセイカレントで5着となった武豊だったが、直線での斜行で4頭の進路が狭くなり、25日から2月2日まで9日間（開催4日間）の騎乗停止となった。「大きなペナルティ」と題した日記では、「多くの人馬とその関係者にご迷惑をおかけしてしまいました。また、騎乗停止の間に依頼をいただいていた関係者の皆さんにも、謹んでお詫びを申し