【メジャーリーグ通信】【もっと読む】大谷翔平の28年ロス五輪出場が困難な「3つの理由」とは？？？ダルビッシュが所属するパドレスでオーナー家の内紛が勃発した。故ピーター・サイドラー元オーナーの未亡人シールさんが、経営権を引き継いだ元オーナーの弟ジョン氏と、もう一人の弟マット氏を、故人の遺志に反して経営権を奪ったとして告訴したのだ。これにより、パドレスは今オフ、補強が全くできない状態が続いており、佐々