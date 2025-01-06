¥±¥Ë¥¢¤Ë¥ê¥ó¥°¾õ¤ÎµðÂç±§ÃèÊªÂÎ¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÂÎ¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÉôÉÊ¤Î°ìÉô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥±¥Ë¥¢±§Ãèµ¡´Ø(KSA)¤¬Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Following the discovery of a metallic fragment of a space object in Mukuku Village, Makueni County, the Kenya Space Agency has issued the following statement. Read more for details on the incident, preliminary findings, and next steps. pic.twitt